Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Во Львове горел рынок

Воскресенье, 12 ноября 2017, 21:21

Во Львове произошел пожар на рынке "Галицкий перекресток".

Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

Пожар случился на трех павильонах. Приблизительная площадь возгорания - 200 квадратных метров.

Возгорание тушили три пожарные машины.

 
Пожар на рынке "Галицкий перекресток"
фото: Виктор Химко

"По предварительным данным, причины возгорания - технические. Речь идет о территории промышленного рынка", - отметил председатель Лычаковской райадминистрации Иван Лозинский.

Пожар удалось ликвидировать около 20:30.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Все новости...
Последние новости
10:59
"Укрэнерго" построит линию электропередач за почти 4 миллиарда для энергонезависимости Одесской области от РФ
10:43
Крупнейшая группа Европарламента хочет изменить должность Борреля и создать должность комиссара по обороне
10:30
Гендиректор Google предупредил сотрудников о новых сокращениях в этом году
10:22
Нефть дорожает на фоне напряжения в Красном море и сокращения запасов в США
10:18
Гренландия теряет 30 миллионов тонн льда в час
10:17
На Ocean Plaza "висит" кредит перед Ротенбергом на почти 7 миллиардов
10:17
фотоРоссияне ударили по Купянску: попали в жилой дом, есть погибшая и раненые
10:16
Украина нуждается в большей поддержке Запада, чтобы не включать "печатный станок" – ЕБРР
10:15
В Италии проводят крупную операцию против мафии
10:12
На границе с Польшей грузовики уже не блокируют, а в Румынии блокирование продолжается
Все новости...
Реклама: