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В результате землетрясения в Ираке и Иране погибли десятки человек

Воскресенье, 12 ноября 2017, 23:55

Из-за мощного землетрясения магнитудой 7,3, которое произошло на границе Ирака и Ирана, погибли не менее 68 человек, еще порядка 450 ранены.

Об этом пишет DW.com.

По последним данным, в приграничной иракской провинции Сулеймания жертвами землетрясения стали 7 человек, еще около 150 ранены. В иранской провинции Керманшах погиб 61 человек, более 300 получили ранения.

Подземные толчки ощущались также в иракских провинциях Эрбиль, Халабджа и Дохук, где проживают преимущественно курды. На протяжении 20 секунд отголоски землетрясения почувствовали и жители Багдада, передает агентство AFP.

Полноценные спасательные работы могут начаться только с рассветом, и пока неизвестно, остаются ли еще люди под завалами, отмечает агентство dpa.

В целом, речь идет о малонаселенном горном регионе. Поданным ООН, в радиусе 15 км от эпицентра подземных толчков проживают порядка 19 тысяч человек.

Темы: ИракИранстихийное бедствие
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