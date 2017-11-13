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Жертвами землетрясения в Ираке и Иране стали 145 человек

Понедельник, 13 ноября 2017, 05:08

Землетрясение магнитудой 7,3 баллов, которое произошло в районе границы между Ираном и Ираком унесло жизни по меньшей мере 145 человек.

Об этом стало известно из государственных средств массовой информации в двух странах, пишет Reuters.

По меньшей мере 141 человек погиб в Иране, сообщил на государственном телевидении представитель национальной организации по борьбе с бедствиями Бехнам Саиди. По его словам, более 850 получили ранения.

Землетрясение ощущалось в нескольких провинциях Ирана, но наиболее пострадавшей стала провинция Керманшах, в которой объявлен трехдневный траур.

Более 97 человек погибли в городе Сарпол Захаб в Керманшахе, примерно в 15 км от границы с Ираком. Основная больница города была серьезно повреждена, но продолжила лечить сотни раненых.

 
всі фото: farsnews
 
 

Курдские чиновники также сообщили, что по меньшей мере четыре человека погибли в Ираке и по меньшей мере 50 ранены.

В нескольких иранских и иракских городах отрезано электричество, а опасения новых толчков вынудили тысячи людей в обеих странах выйти на улицы и парки в холодную погоду.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ИракИранстихийное бедствие
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