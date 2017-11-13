С кандидатами на главу ГБР проводят повторные собеседования

Конкурсная комиссия проводит повторные собеседования с кандидатами на занятие должностей директора Государственного бюро расследований, первого заместителя и заместителя директора ГБР.



Об этом свидетельствует распоряжение, опубликованное на официальном сайте правительства.



Повторные собеседования будут проведены в здании Кабинета министров по адресу: г. Киев, ул. Грушевского, 12/2.



В списке кандидатов – 19 человек, среди например: главный военный прокурор Анатолий Матиос, народный депутат от БПП Юрий Македон, сотрудник Генпрокуратуры Ольга Варченко.



Также сообщается, что ранее конкурсная комиссия на заседании 9 ноября 2017 года признала проведенным психофизиологическое исследование с применением полиграфа всех 19 кандидатов.



Как сообщалось, во время заседания комитета законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Верховной Рады 8 ноября генеральный прокурор Юрий Луценко пожаловался на коллапс в правоохранительной системе.

Он сетовал, что ГБР было создано еще 2 года назад, но за это время специальная комиссия так и не смогла назначить руководителя и набрать соответствующий штат, поэтому ситуация зашла в тупик.