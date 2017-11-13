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С кандидатами на главу ГБР проводят повторные собеседования

Понедельник, 13 ноября 2017, 13:32

Конкурсная комиссия проводит повторные собеседования с кандидатами на занятие должностей директора Государственного бюро расследований, первого заместителя и заместителя директора ГБР.

Об этом свидетельствует распоряжение, опубликованное на официальном сайте правительства.

Повторные собеседования будут проведены в здании Кабинета министров по адресу: г. Киев, ул. Грушевского, 12/2.

В списке кандидатов – 19 человек, среди например: главный военный прокурор Анатолий Матиос, народный депутат от БПП Юрий Македон, сотрудник Генпрокуратуры Ольга Варченко.

 

Также сообщается, что ранее конкурсная комиссия на заседании 9 ноября 2017 года признала проведенным психофизиологическое исследование с применением полиграфа всех 19 кандидатов.

Как сообщалось, во время заседания комитета законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Верховной Рады 8 ноября генеральный прокурор Юрий Луценко пожаловался на коллапс в правоохранительной системе.

Он сетовал, что ГБР было создано еще 2 года назад, но за это время специальная комиссия так и не смогла назначить руководителя и набрать соответствующий штат, поэтому ситуация зашла в тупик.

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГБР
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