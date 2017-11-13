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Комитет Генассамблеи ООН рассмотрит обновленную резолюцию по Крыму

Понедельник, 13 ноября 2017, 19:37

Третий комитет Генассамблеи ООН рассмотрит обновленную резолюцию по правам человека по аннексированному Крыму 14 ноября.

Об этом сообщил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, передает "Крым.Реалии".

"В резолюции говорится о грубых нарушениях прав человека на оккупированной территории, на этот раз она довольно резкая, там вещи названы своими именами. Ожидается, что у нас будет меньше голосов, но для нас главное, чтобы документ прошел. Я думаю, документ все же пройдет там среди соавторов около 30 государств - Евросоюза, Канада, США", - сказал Джемилев.

В обновленной резолюции есть требование к России по выполнению временных мер приказа Международного суда ООН об отмене запрета Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечение обучения на украинском и крымскотатарском языках.

Украина внесла соответствующий документ в секретариат Третьего комитета Генассамблеи ООН в октябре. Этот комитет работает над социальными, гуманитарными и культурными вопросами. В случае успешного рассмотрения, резолюцию вынесут на Генассамблею.

Ранее член комитета Госдумы России по международным делам Сергей Железняк утверждал, что документ может угрожать суверенитету России.

Темы: ООНКрымРосcия
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