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ООН приняла резолюцию о перемирии на время Олимпиады

Вторник, 14 ноября 2017, 02:27

Генассамблея ООН приняла резолюцию о перемирии за неделю до Олимпийских Игр и через неделю после Паралимпиады.

Об этом сообщает официальный сайт Международного олимпийского комитета, передает "Интерфакс-Украина".

"Только государства-члены ООН могут гарантировать спортсменам безопасность во время Олимпийских Игр", - заявил президент МОК Томас Бах.

Консенсус о перемирии касается Южной Кореи и КНДР, а также будущих стран-хозяек Олимпиад - Японии, Франции, США и Китая.

Как известно, Зимние Игры-2018 пройдут с 9 по 25 февраля следующего года в корейском Пхенчхане.

Темы: ООНОлимпиада
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