Дещица: для прояснения исторических позиций Украине и Польше нужно время

Прояснение исторических позиций Украины и Польши требует времени.

Об этом заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица в интервью TVN24, передает "Европейская правда".

По словам посла, история Польши и Украины всегда была сложной, но на высокий уровень политической повестки дня эти вопросы подняли именно в последние годы.

"Украина начала восстанавливать свою историческую политику после 2014 года и именно там начались дискуссии", - добавил дипломат.

"Нам нужно некоторое время, чтобы прояснить эти позиции", - подчеркнул Дещица.

"Мы хотим сотрудничать с Польшей, мы не делаем никаких шагов, чтобы спорить с Польшей. Мы не хотим напряженности и у нас хорошие отношения с Польшей", - отметил посол, добавив, что Украина всегда рассматривали Польшу в качестве модели трансформации.

"Для многих украинцев это действительно путь, которым мы хотим идти - путь Польши после трансформации 1989 года", - добавил Дещица.

Кроме того, Дещица заявил, что Украина выступает за диалог с Польшей, ведь стремится стратегического равноправного партнерства со своим западным соседом.