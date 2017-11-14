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Миротворцы ООН на Донбассе: Россия отклонила почти все предложения США

Вторник, 14 ноября 2017, 09:21
Миротворцы ООН на Донбассе: Россия отклонила почти все предложения США

Россия и США подробно обсудили возможность размещения миротворческой миссии ООН на востоке Украины.

Об этом сообщил помощник президента России Владислав Сурков по итогам встречи в Белграде со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером, передает ТАСС.

"Подробно обсудили российскую инициативу по развертыванию сил ООН на Украине", - сказал Сурков.

На переговорах представитель США передал дополнение к предложенному Россией варианту резолюции по размещению миссии ООН на Донбассе.

"Американские друзья передали свои предложения к нашему проекту резолюции Совбеза - двадцать девять абзацев. Три из них наша делегация признала приемлемыми. Немного, конечно. Но все-таки три не равны нулю. Лучше чем ноль", - отметил Сурков.

"У США и России разные концепции того, как прийти к миру, но мы будем продолжать работать, чтобы этого достичь", - говорится в сообщении посольства США в России по итогам встречи.

Отмечается, что обе стороны согласились проанализировать итоги встречи и подумать о дальнейших путях решения проблемы.

Как сообщил российскому "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом переговоров, США предложили расширить полномочия и зону присутствия миротворцев на Донбассе.

"Среди прочего американская сторона предложила расширить зону присутствия миссии, не ограничиваясь лишь несколькими постами на линии соприкосновения, а также увеличить ее численный состав и расширить полномочия", - сказал источник.

По его словам, стороны решили продолжать работу над проектом резолюции.

"Не исключена еще одна встреча до конца года в аналогичном формате. Этот вопрос обсуждается. Решения пока нет", - добавил источник.

Недавно стало известно, что США готовятся в ближайшие дни предложить России план по размещению 20 000 миротворцев ООН на всей территории конфликта в Украине.

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Темы: ООНСШАДонбассмиротворцыРосcия
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