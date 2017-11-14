Депутатов зовут обсудить отмену "мажоритарки"

Депутатов-мажоритарщиков предлагают обсудить Избирательный кодекс, предусматривающий отмену мажоритарной системы на выборах.



Депутат БПП Сергей Рудык предложил коллегам встретиться в Верховной Раде в 12:00 во вторник, 14 ноября.



Он отметил, что принятый в первом чтении проект Избирательного кодекса (№3112-1), в частности, отменяет мажоритарную систему относительного большинства в одномандатных избирательных округах.



"Считаю, что нам нужно выработать корпоративную позицию за общее видение решения этого вопроса", – обратился Рудык к нардепов "мажоритарщиков".

Как известно, 7 ноября Верховная Рада приняла проект Избирательного кодекса Украины за основу: в первом чтении его поддержали 226 депутатов (минимально необходимое количество народных избранников).



Как отметил Рудык, за проект этого кодекса отдали голоса и 75 "мажоритарщиков".