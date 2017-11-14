В военной части разворовали имущества на 2,3 млн – прокуратура

Военная прокуратура расследует уголовное производство относительно похищения военного имущества на сумму около 2 миллионов 326 тысяч гривен в воинской части 3077 Национальной гвардии.



Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.



По результатам проведенной внеплановой инвентаризации имущества связи на объединенном складе связи указанной части, дислоцированной на Киевщине, выявлена ​​недостача имущества: радиостанций, ноутбуков, системных блоков, мониторов, коммутаторов и другого военного имущества на общую сумму около 2 млн. 326 тыс. грн.



Подозреваемый в растрате начальник склада самовольно оставил часть, сейчас он объявлен в розыск, суд выдал разрешение на его задержание.



В прокуратуре напоминают: санкция ч.4 ст. 407 Уголовного кодекса Украины ("Самовольное оставление воинской части или места службы"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.



Санкция ч.3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины ("Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением"), предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.