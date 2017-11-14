В США арестовали украинскую активистку

В Вашингтоне во время протеста арестовали активистку украинской диаспоры Олексу Чопивскую. Она принимала участие в акции возле Национального собора против организованного посольством России "Концерта за единство".

Об этом сообщает "Голос Америки".

"Олекса вместе с мамой раздавали листовки посетителям концерта, в котором принимали участие российский дирижер Валерий Ґерґиев и пианист Денис Мацуев. Оба из них в 2014-м году подписались под письмом в поддержку аннексии Крыма Россией и ее политику в отношении Украины", - говорится в сообщении .

Отмечается, что охрана собора попросила женщин покинуть территорию. Однако Чопивская училась в частной школе для девочек при соборе и поэтому отстаивала свое право оставаться на территории родной для нее организации.

В результате начальник охраны вызвал полицию. Полицейские надели наручники на девушку и увезли в участок, где ей пообещали составить протокол и отпустить.

В интервью "Голосу Америки" Чопивская подтвердила, что ее обвиняют в незаконном попадании на частную территорию и запретили заходить на территорию собора в течение года. Она собирается оспаривать обвинения в суде.

"Это же национальная церковь. Она открыта для всех. Звучит, будто я через забор перелезла. Там все время гуляют люди, каждый может зайти на территорию собора. К тому же я там 14 лет училась. Для меня это как второй дом", - отметила активистка.

Чопивская рассказала, что в местном полицейском участке ее продержали около пяти часов, после чего отпустили.