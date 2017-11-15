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Разведка Германии видит в РФ потенциальную угрозу

Среда, 15 ноября 2017, 05:08

Россия является потенциальной угрозой европейской безопасности.

Об этом заявил глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль, пишет DW.com.

В настоящее время нет оснований считать, что отношения Запада с Россией улучшатся при президенте Владимире Путине, уверен глава немецкой разведки.

Каль предупредил, что "не следует больше питать надежды по вопросу Крыма", добавив, что "силовые амбиции России будут расти".

После крупномасштабных совместных российско-белорусских военных маневров BND констатировала "поразительную" модернизацию вооружения и умение управлять войсками. Каль назвал это "внушающим беспокойство".

По его словам, Россия стремится вернуть себе лидирующую роль на европейском континенте - в частности, "ослабить Евросоюз и оттолкнуть США, а особенно - вбить между ними клин".

"Вместо партнера в сфере европейской безопасности мы имеем в России, скорее, потенциальную угрозу", - заявил глава немецкой спецслужбы, указав на возвращение России как игрока на мировой политической арене.

По мнению Бруно Каля, это будет "неудобный сосед". Страна увеличила радиус действия в политике безопасности, поэтому он считает реальной угрозу, исходящую от размещенных "вокруг" Калининграда ракет малой дальности.

В то же время глава BND призвал налаживать с Москвой "тесные связи", держать открытыми каналы общения и следить за тем, чтобы контакты с Россией не иссякли вовсе.

Темы: ГерманияРосcия
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