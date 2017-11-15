Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Палата представителей США одобрила военный бюджет

Среда, 15 ноября 2017, 05:37
Палата представителей США одобрила военный бюджет

В США Палата представителей приняла бюджет военного ведомства на 2018 год, который предусматривает помощь Украине.

Об этом сообщает AP.

Документ поддержали 356 законодателей, среди них 127 демократов.

Законопроект об обороне на 2018 финансовый год выделяет около 634 млрд. долл. на основные операции  Пентагона и около 66 млрд.   на военные миссии в Афганистане, Ираке, Сирии и других местах.

По словам сторонников законопроекта, увеличение финансирования предусматривает наращивание количества войск, реактивных истребителей, кораблей и другого оружия, необходимых для поддержания боевой готовности военных.

Как известно, проект оборонного бюджета США на 2018 финансовый год предусматривает $350 млн для Украины, в том числе в виде летальной оружия.

Также, для противодействия российской агрессии военный бюджет  на 2018 финансовый год предусматривает выделение $4,6 млрд в пределах Европейской инициативы сдерживания для поддержки союзников НАТО и усиления оборонного потенциала США в Европе.

Как только законопроект рассмотрит Сенат, что ожидается на этой неделе, он будет отправлен на подпись президенту Дональду Трампу.

Темы: США
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Все новости...
США
В Белом доме предупредили Россию, что срыв "зерновой сделки" ей дорого обойдется
В США говорят о нехватке боеприпасов на собственных арсеналах
Белый дом: Будущее Украины – в НАТО, это не подлежит обсуждению
Последние новости
11:20
Шпион за рулем такси: СБУ задержала студента, который готовил экотеракт в Одесской области
11:18
Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"
11:06
Бьют электрическим током: россияне пытают украинцев на всех захваченных территориях – правозащитники
11:06
От $5 до 8 тысяч за фальшивые диагнозы: в Киеве разоблачили схему для уклонистов
10:59
"Укрэнерго" построит линию электропередач за почти 4 миллиарда для энергонезависимости Одесской области от РФ
10:43
Крупнейшая группа Европарламента хочет изменить должность Борреля и создать должность комиссара по обороне
10:30
Гендиректор Google предупредил сотрудников о новых сокращениях в этом году
10:22
Нефть дорожает на фоне напряжения в Красном море и сокращения запасов в США
10:18
Гренландия теряет 30 миллионов тонн льда в час
10:17
На Ocean Plaza "висит" кредит перед Ротенбергом на почти 7 миллиардов
Все новости...
Реклама: