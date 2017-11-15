Жители свободного Донбасса мало доверяют украинским СМИ

Жители востока Украины часто не доверяют информации из украинских медиа и считают российские СМИ более интересными.

Об этом свидетельствует исследование "Детектор медиа", проведенное в июле-августе 2017 года на подконтрольной Киеву части Донбасса.



Методом фокус-групп и глубинных интервью было опрошено 173 респондента в 9 населенных пунктах: в Мариуполе, Покровске, Славянске, Светлодарске/Луганском в Донецкой области и в Лисичанске, Старобельске, Северодонецке, Станицы Луганской и Золотом/Горном Луганской области.



Исследование показывает, что граждане крайне редко выбирают источники информации осознанно и рационально. Они скептически настроены практически ко всем СМИ.



Респонденты демонстрируют высокий уровень недоверия к информации из украинских медиа. Этому способствуют популизм политиков и несоответствие реальности сообщений о ситуации на фронте.



Сильна усталость от доминирования негатива в дискурсе украинских СМИ, от фокусировки на проблемах, насилии, экономической и социальной безысходности, от политики как таковой.



Существует сильное раздражение от несоответствия медиаконтента информационным потребностям граждан, игнорирования их проблем и неотражения их реальности, недружественности на уровне выбора тем, лексики, фокуса освещения событий.



В целом отношение к украинским медиа можно определить словами: "Это не о нас".



Больше доверия вызывают те медийные сообщения, которые непосредственно касаются этих граждан, правдиво и с позиции простого человека освещают действительность, отвечают их запросам на информацию.



Респонденты пользуются российскими и сепаратистскими СМИ, но не столько по идеологическим соображениям, сколько для получения альтернативной точки зрения и бегства от негативного медиа дискурса, обнаружили исследователи.



Кроме того, не вся территория покрыта украинским теле- и радиосигналом; есть проблемы с доставкой прессы; плохие инфраструктура и материальное положение не позволяет в полной мере пользоваться интернетом.



Медиаконтент потребляется фоново, одним потоком. Люди часто не могут вспомнить, где узнали новость (особенно это касается телеканалов). Осмысленный выбор источников обнаруживают некоторые пользователи новостных сайтов, но доля их невелика.



Определенная часть респондентов ищет аналитический контент на авторских проектах, блогах.



При этом в восприятии людей размыта граница между медиа, блогерами, политиками, правительством. Недоверие к отдельным политикам или власти они переносят на медиа.



На выбор источников влияет и чувство ценности связей с Россией. И хотя люди признают российское вмешательство в конфликт на востоке, они редко дают оценку действиям Кремля. При этом респонденты более склонны направлять критику войны на украинские власти.