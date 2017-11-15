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В Попасной военные ранили местную пенсионерку

Среда, 15 ноября 2017, 11:50

В Попасной Луганской области украинские военные ранили местную пенсионерку.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный врач Днепропетровской областной больницы Сергей Рыженко.

"Прожить вторую жизнь. Любовь Ивановне повезло, ей 64 года. Раненая в Попасной Донецкой области 13 ноября в 6 утра", - написал он.

"Стук в дверь, и без предупреждения автоматная очередь в пенсионерку. Огнестрельное пулевое ранение нижней части живота с переломом лонной и седалищной кости, вертлужной впадины, головки бедренной кости, органов малого таза. Состояние тяжелое. Пришла в себя.
Планируются следующие операции", - добавил врач.

Он сообщил, дома у женщины осталась дочь и внучка, которые не пострадали.

Как сообщает издание Liga.net, председатель Попаснянской райгосадминистрации Сергей Шакуни сообщил, что женщину ранили военные ВСУ. Как утверждает чиновник, в пенсионерку стреляли военные, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения.

Темы: АТОвойнакриминал
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