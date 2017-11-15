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На Донбассе взорвался автомобиль с полицейскими, один погиб

Среда, 15 ноября 2017, 15:25

На Донбассе на противотанковой мине подорвался автомобиль полиции.

Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"В Донецкой области в районе поселка Гнутово на противотанковой мине, заложенной ДРГ боевиков, подорвался служебный автомобиль полиции, ехавший по автодороге Талаковка-Гнутово", - написал он.

 

"Майор полиции, 1981 г.р., погиб от полученных ранений. Еще двое полицейских получили ранения и находятся в больнице", - добавил Аброськин.

В то же время председатель Нацполиции Сергей Князев сообщил, что патруль ехал на вызов и подорвался на мине.

Еще вчера этой мины там не было, потому что наши военные свободно передвигались на этом участке. Сейчас взрывотехники обнаружили рядом еще одну замаскированную мину", - написал он.

Украинская правда
Темы: ДонбассвойнаАТОполиция
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