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Суд продлил арест "Топаза" на 2 месяца

Среда, 15 ноября 2017, 19:34

Киевский районный суд Харькова продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для антимайдановца Игоря Кромского, известного по прозвищу "Топаз".

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

"Суд продолжил изучать материалы дела. Кроме того, он продлил содержание под стражей на 60 дней", - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Следующее заседание суда назначено на 23 ноября.

Как сообщалось, харьковчанин Кромской был участником охраны Антимайдана в Мариинском парке в Киеве.Он стал известен по позывному "Топаз" после появления в сети Интернет видео, снятого в лагере "Антимайдана".

Съемка обрывается после того, как на автора видео нападают "титушки" и он несколько раз взывает о помощи к сопровождающему его Кромскому: "Топаз, дай команду!".

Кромской был задержан 28 марта 2014 года в рамках уголовного производства, открытого по факту штурма Харьковской облгосадминистрации 1 марта.

29 марта 2014 года Ленинский райсуд Харькова избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

7 апреля 2014 года Кромской сбежал из-под домашнего ареста.

25 апреля сотрудники Службы безопасности Украины задержали Кромского во время встречи с журналистами российского телеканала LifeNews.

26 апреля 2014 года Киевский райсуд Харькова принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога до 28 мая. Позднее сроки содержания под стражей неоднократно продлевались.

9 сентября 2014 года в Киевском райсуде Харькова состоялось предварительное слушание по делу в отношении Кромского, которого обвиняют по ч.1,2 ст.294 (массовые беспорядки), ч.2 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) и ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины. Суд отказался смягчать меру пресечения обвиняемому и продлил арест еще на 60 дней.

12 сентября 2014 года Киевский райсуд Харькова изменил Кромскому меру пресечения на личное обязательство и вернул обвинительный акт в прокуратуру.

3 октября 2014 года обвинительный акт в отношении Кромского был повторно направлен в Киевский райсуд Харькова.

18 декабря 2014 года Киевский райсуд Харькова по ходатайству прокуратуры изменил меру пресечения в отношении Кромского на содержание под стражей без возможности внесения залога.

Темы: судЕвромайдан
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