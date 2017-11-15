Конгрессмены США инициировали очередную процедуру импичмента Трампу

Конгрессмены от Демократической партии призвали провести слушания в Палате представителей по импичменту Трампу.

Об этом заявил представитель штата Теннесси Стив Коэн, передает Укринформ.

"Пришло время, чтобы четко заявить американскому народу и этому президенту, что его последовательные нарушения нашей конституции должны быть прекращенными путем импичмента", - подчеркнул политик.

"Трамп неоднократно нарушал Основной закон: препятствовал правосудию путем увольнения директора ФБР Джеймса Коми, использовал статус президента для продвижения бренда Trump и нарушал свободу СМИ", - подчеркнул Коэн.

Как известно, американский миллиардер Том Стайер, который является сторонником Демократической партии, запустил кампанию за отстранение от власти президента США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что издатель Ларри Флинт обещает $10 млн премии за информацию, которая поможет объявить импичмент Трампу.