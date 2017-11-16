СБУ рассчитывает, что лидер РПЦ поможет освобождению заложников

Служба безопасности Украины приветствует любые шаги российских властей по разблокированию процесса освобождения заложников.



Об этом сообщила пресс-служба СБУ утром 16 ноября.



"Считаем, что присоединение главы Русской православной церкви Кирилла к совместным усилиям глав всех мировых конфессий в рамках реализации инициативы Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций поспособствует скорейшему возвращению домой каждого из заложников", – говорится в сообщении.

Фото СБУ

СБУ отметила, что "в этом чувствительном вопросе для многих людей не должно быть никакого пиара, особенно с целью повышения рейтинга отдельных политиков".



"Мерилом успеха должно стать реальное освобождение украинских заложников, а не громкая информационно-пропагандистская кампания", – добавила спецслужба.