Сотрудник посольства РФ травмировал двух человек в Киеве

Сотрудник посольства России в центре Киева травмировал двух человек 12 ноября вечером на пешеходном переходе.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

"Около 17:00 в среду на Печерске автомобиль на дипломатических номерах, принадлежащих посольству РФ, сбил на пешеходном переходе женщину 1959 года, которая переходила дорогу вместе с мужем и ребенком", - сказал он.

Тракало уточнил, что за рулем был сотрудник посольства РФ.

"Женщину доставили в больницу с закрытым переломом, оказали помощь без госпитализации. У дочки диагностировали ушиб таза. По словам пострадавших, водитель транспортного средства предоставил им на месте первую помощь", - добавил Тракало.

"Сам водитель от прохождения освидетельствования на алкоголь не отказывался. Драггер показал, что алкоголя в крови нет", - добавил он.

"Сейчас начато уголовное производство по части 1 статьи 286 УК - нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее телесные повреждения средней тяжести", - сообщил он.

На уточнение Тракало сообщил, что ни удостоверение, ни транспортное средство у сотрудника посольства, который пользуется дипломатическим иммунитетом, не изымались.

По информации журналиста Юрия Бутусова, речь идет об атташе посольства РФ Чингизе Мухамадееве.