Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Бахмуте обнаружили авто с гранатами и патронами

Четверг, 16 ноября 2017, 22:15

В Бахмуте группа реагирования патрульной полиции во время проверки автомобиля обнаружила более 400 патронов, 5 гранат и тротиловую шашку.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

"В Бахмуте ГРПП остановили для проверки автомобиль под управлением гражданина 1971 года рождения. При осмотре транспортного средства под сидением в сумке находились более 400 патронов калибром 7,62 мм, тротиловая шашка весом 200 граммов, 5 гранат Ф-1 и РГД-5" , - говорится в сообщении.

 

Следствие должно установить, куда направлялась машина и конечное назначение оружия.

Открыто уголовное производство по ч. Ст.263 "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса, продолжаются спецмероприятия.

Темы: Донбассполицияоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
11:31
Румыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков
11:23
Друг Путина поставил ловушку: почему на Ocean Plaza может не найтись покупатель
11:20
фотоШпион за рулем такси: СБУ задержала студента, который готовил экотеракт в Одесской области
11:18
Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"
11:06
Бьют электрическим током: россияне пытают украинцев на всех захваченных территориях – правозащитники
11:06
От $5 до 8 тысяч за фальшивые диагнозы: в Киеве разоблачили схему для уклонистов
10:59
"Укрэнерго" построит линию электропередач за почти 4 миллиарда для энергонезависимости Одесской области от РФ
10:43
Крупнейшая группа Европарламента хочет изменить должность Борреля и создать должность комиссара по обороне
10:30
Гендиректор Google предупредил сотрудников о новых сокращениях в этом году
10:22
Нефть дорожает на фоне напряжения в Красном море и сокращения запасов в США
Все новости...
Реклама: