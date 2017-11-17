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США перебросили в Афганистан еще 3000 военных

Пятница, 17 ноября 2017, 02:18

Около 3 тысяч дополнительных американских войск развернуты в Афганистане.

Об этом пишет AFP.

Пентагон ранее направил в Афганистан примерно  11 000 человек, но в августе Трамп санкционировал увеличение, запрошенное командиром на месте генералом Джоном Николсоном.

"Мы только что завершили направление войск в Афганистан", - сказал генерал-лейтенант Генштаба Кеннет Маккензи в интервью журналистам.

"Новое количество (солдат- Ред.) в Афганистане сейчас составляет около 14 000. Может быть, немного выше этого, может быть немного ниже этого, поскольку это число плавает в соответствии с задачами миссии", - добавил он.

Дополнительные войска помогут обучать и консультировать афганские силам безопасности, которые борются с возрождающимся исламистским движением Талибан.

Николсон сказал, что ему требуется около 16 000 военнослужащих в Афганистане, и страны НАТО обязались помочь в этом.

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Темы: СШААфганистан
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