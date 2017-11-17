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Премьер пригрозил силовикам: Говорите с бизнесом на "Вы"

Пятница, 17 ноября 2017, 10:30

Премьер-министр Владимир Гройсман предупредил правоохранителей, что они будут нести ответственность, если не прекратят давление на представителей бизнеса.

Об этом он заявил на "часе правительства" в Верховной Раде 17 ноября.

"Хочу поблагодарить вас за решение, которое мы приняли вчера, – 312 голосов, решение, которое защитит украинский бизнес", – отметил премьер.

"Я езжу по регионам, встречаюсь с людьми, встречаюсь с представителями предпринимателей. Первый вопрос у них – прессинг правоохранительной системы. Мы уговаривали работников правоохранительной системы, говорили, что этого не надо делать, что надо по-другому относиться. Они кивают мне головой одно – а делают потом совсем другое", – сказал он.

По мнению Гройсмана, закон поставит в этом вопросе точку. "Это правильный закон, восстанавливающий уважение к украинским предпринимателям", – подчеркнул премьер.

"Я хочу обратиться ко всем правоохранителям страны. Всех тех, кто защищает граждан Украины, мы уважаем, поддерживаем, будем защищать. Всех тех, кто защищает нашу независимость на востоке страны – тоже", – сказал Гройсман.

"Всех тех, кто по ночам раскрывает тяжкие преступления, – опера, следователи – мы вас уважаем. Будем повышать заработную плату, будем все делать, чтобы вы были нормально обеспечены и имели уважение от общества. Но это будет зависеть только от ваших действий и вашего отношения к гражданам", – продолжил он.

"Те, которые носят погоны и имеют отношение к контролю за бизнесом, я вас призываю с сегодняшнего дня говорить с бизнесом на "Вы" и с уважением. А если вы этого не понимаете и будете прессовать бизнес, мы дойдем до каждого уголка страны и приведем вас к ответственности публично", – заявил премьер.

Гройсман убежден: "Бизнес, предприниматели должны получить наконец-то должное уважение от государства и правоохранительной системы... Экономика, предприниматели имеют уважение от государства – так будет отныне и впредь".

Как известно, 16 ноября нардепы поддержали правительственный законопроект №7275, который призван защитить предпринимателей от давления силовиков. В частности, он разрешает фото- и видеофиксацию обысков стороне защиты и обязывает к видеофиксации правоохранителей.

Алена Рощенко, УП
Темы: ГройсманбизнесМВДполиция
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