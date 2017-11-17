Польско-украинские переговоры: стороны хотят снять мораторий на эксгумацию

В Кракове завершились переговоры относительно кризиса польско-украинских отношений. Во время них стороны согласились снять мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ и общего их восстановления.

Об этом сообщается на сайте президента Украины.

Участники переговоров договорились провести межправительственную встречу на уровне вице-премьер-министров о снятии моратория в ближайшее время.

Кроме того, они согласились продолжить работы двусторонней межправительственной комиссии по защите и возвращению культурных ценностей.

"Украинская и польская стороны договорились сотрудничать с соответствующими местными органами власти для решения вопросов, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участники встречи подтвердили свою приверженность укреплению стратегического партнерства между Украиной и Польшей. Также собеседники обсудили подготовку к визиту президента Польши Анджея Дуды в Харьков в декабре этого года.

Во встрече участвовали заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев и государственный секретарь - руководитель канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерський. Встреча состоялась по поручению президентов Петра Порошенко и Анджея Дуды.

Как известно, 10 ноября в Министерстве иностранных дел Польши заявили, что запрет украинских должностных лиц на проведение поисковых работ и эксгумаций останков польских жертв военных конфликтов на территории Украины противоречит стратегическому партнерству.

Ранее Институт национальной памяти инициировал мораторий на эксгумацию поляков в Украине в ответ на вандализм в отношении украинского памятника на кладбище в с. Грушовичи под Перемышлем (Польша).

В свою очередь, посол Украины в Польше Андрей Дещица заявляет, что Киев и Варшава должны сначала найти общие подходы относительно мест захоронений украинцев и поляков, а потом решать сложные вопросы.

Директор Украинского института национальной памяти, историк Владимир Вятрович заявил, что Украина сможет разрешить эксгумацию останков польских жертв тогда, когда польская сторона объявит ее видение того, как будут легализованы украинские памятники на польской территории и как польское государство будет восстанавливать уничтоженные памятники.