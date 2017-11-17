Обнародовали вероятную причину пожара в лагере "Виктория"

Пожар в детском лагере "Виктория" мог произойти из-за забытого и включенного кипятильника в одной из комнат, где жил воспитатель лагеря.

Об этом сообщил советник начальника полиции Одессы Руслан Форостяк.

Он написал, что соответствующая информация содержится в техническом акте ГСЧС.

"Сегодня технический акт # ГСЧС по выводам причины возгорания непонятно почему стал публичным. За ним пожар произошел по причине забытого и включенного обычного дешевого кипятильника в одной из комнат, где жил воспитатель", - отметил Форостяк.

Он добавил, что следствие продолжается.

Как известно, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Также в больницу доставлены двое несовершеннолетних.

Полиция задержала директора лагеря Петроса Саркисяна по подозрению в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем гибель детей.

Мэр Одессы Геннадий Труханов отстранил от должности главу Киевской райадминистрации Одессы Владимира Сушкова, директора лагеря Саркисяна и его зама, который отвечал за пожарную безопасность заведения.

Директор департамента образования Елена Буйневич сама подала в отставку.

Вечером 16 сентября возле мэрии Одессы прошел митинг в связи с пожаром в детском лагере "Виктория", активисты штурмовали здание.