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Суд разрешил НАБУ изъять документы об имуществе Насирова

Суббота, 18 ноября 2017, 11:33

НАБУ получило разрешение суда на изъятие многочисленных документов об имуществе отстраненного главы ГФС Романа Насирова из реестра деклараций НАПК.

Об этом говорится в постановлении Соломенского районного суда г.Киева от 19 июля 2017 года, пишет "Марлин".

В частности, суд постановил предоставить детективам доступ к декларациям и изменениям к ним за 2015-2016 годы вместе со всеми персональными данными, а также к копиям писем Насирова к Нацагентству. 

Согласно постановлению суда, по мнению детективов, Роман Насиров, действуя умышленно сознательно, не указал в декларациях за предыдущие два года квартиры, расположенные по адресам 5 City Tower, 3 Limeharbour, London, UK E14 9LS и  22 Fallowfield, Six Acres Estate Lennox Road, London, N4 3PA.

Недвижимость фактически принадлежит Насирову на основании договоров долгосрочной аренды - лизхолда. 

"Тем самым глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров совершил действия по представлению заведомо недостоверных сведений в декларации", - подчеркивают детективы.

Как известно, в ночь на 3 марта детективы НАБУ вручили главе ГФС Роману Насировусообщение о подозрении. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины - "злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия".

По данным САП, действия Насирова нанесли государству ущерб в размере около 2 млрд гривен.

6 марта Кабмин обнародовал распоряжение об отстранении главы ГФС Романа Насирова.

Украинская правда 

Темы: Насировсуд
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