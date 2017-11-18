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Маршрут кортежа Путина в Петербурге "минировали" 50 раз

Суббота, 18 ноября 2017, 11:45
Маршрут кортежа Путина в Петербурге минировали 50 раз

От "телефонных террористов" поступило около 60 звонков, которые сообщали ориентировочно о 50 взрывных устройствах, заложенных в том числе по пути следования кортежа президента РФ Владимира Путина и на объектах рядом с местами, которые Путин должен был посетить. 

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС. 

По его словам, звонки поступали из-за границы, ни одно сообщение о минировании не подтвердилось, "телефонные террористы" пока не установлены. 

"Рано или поздно будет установлено (кто угрожал взрывами) и рано или поздно их, конечно, найдут", - добавил Песков.

Он отметил, что Путин был проинформирован о звонках с угрозами, но они не повлияли на график президента, который был запланирован.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПутинРосcиятерроризм
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