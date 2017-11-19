Эрдоган засомневался в НАТО

Президент Турции Реджеп Эрдоган поставил под сомнение вопрос доверия к НАТО.

Об этом сообщает агентство Anadolu.

Эрдоган заявил, что в период максимальной угрозы с территории Сирии руководство НАТО в 2015 году приняло решение отозвать ракетно-зенитные системы из Турции и, по мнению турецкого лидера, дало понять, что не окажет поддержки Анкаре в случае атаки.

"Когда же Турция начала переговоры по закупке российских комплексов С-400 с целью укрепления системы ПВО, ряд ведущих стран НАТО начали критиковать Анкару", - добавил он, указав, что все это подтверждает наличие проблем внутри НАТО.



При этом президент Турции заявил, что Анкара имеет полное право на предотвращение угроз национальной безопасности, которая, по его мнению, исходит, в частности, от курдских организаций PYD и PKK.

Эрдоган пообещал, что Турция не только завершит операцию в Идлибе, но и "освободит от террористов" сирийские районы Африн и Мюнбич, контролируемые PYD.

"Турция нанесет удары по источникам угрозы нацбезопасности и в соседнем Ираке, в том числе в районе Кандиль", - подчеркнул Эрдоган.

Напомним, в пятницу утром президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция отзывает своих военных из учений НАТО в Норвегии, поскольку его и Мустафу Кемаля Ататюрка, которого в Турции считают основателем современного государства, изобразили врагами.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг направил турецкой стороне письмо с извинениями за скандал. Норвегия тоже извинилась перед Эрдоганом. Офицера, который изобразил Эрдогана в роли врага, уволили.

Как сообщалось, Эрдоган отверг извинения НАТО.