Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Эрдоган засомневался в НАТО

Воскресенье, 19 ноября 2017, 01:42
Эрдоган засомневался в НАТО

Президент Турции Реджеп Эрдоган поставил под сомнение вопрос доверия к НАТО.

Об этом сообщает агентство Anadolu.

Эрдоган заявил, что в период максимальной угрозы с территории Сирии руководство НАТО в 2015 году приняло решение отозвать ракетно-зенитные системы из Турции и, по мнению турецкого лидера, дало понять, что не окажет поддержки Анкаре в случае атаки.

"Когда же Турция начала переговоры по закупке российских комплексов С-400 с целью укрепления системы ПВО, ряд ведущих стран НАТО начали критиковать Анкару", - добавил он, указав, что все это подтверждает наличие проблем внутри НАТО.

При этом президент Турции заявил, что Анкара имеет полное право на предотвращение угроз национальной безопасности, которая, по его мнению, исходит, в частности, от курдских организаций PYD и PKK.

Эрдоган пообещал, что Турция не только завершит операцию в Идлибе, но и "освободит от террористов" сирийские районы Африн и Мюнбич, контролируемые PYD.

"Турция нанесет удары по источникам угрозы нацбезопасности и в соседнем Ираке, в том числе в районе Кандиль", - подчеркнул Эрдоган. 

Напомним, в пятницу утром президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция отзывает своих военных из учений НАТО в Норвегии, поскольку его и Мустафу Кемаля Ататюрка, которого в Турции считают основателем современного государства, изобразили врагами.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг направил турецкой стороне письмо с извинениями за скандал. Норвегия тоже извинилась перед Эрдоганом. Офицера, который изобразил Эрдогана в роли врага, уволили. 

Как сообщалось, Эрдоган отверг извинения НАТО.

Темы: ТурцияНАТОСирияИрак
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Румыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

Все новости...
Турция
Британия надеется, что Эрдоган поможет вернуть Россию к "зерновой сделке"
Турция и Саудовская Аравия подключились к возвращении украинских детей из РФ - FT
Зеленский предлагает Турции и ООН продолжить работу "зернового коридора" без РФ
Последние новости
11:55
Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана
11:47
"Укрэнерго" прогнозирует незначительный дефицит электроэнергии в течение дня
11:45
По всей Украине второй раз за утро раздается тревога
11:31
Румыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков
11:25
Балтийские страны предлагают ЕС запретить импорт российского зерна
11:23
Друг Путина поставил ловушку: почему на Ocean Plaza может не найтись покупатель
11:20
фотоШпион за рулем такси: СБУ задержала студента, который готовил экотеракт в Одесской области
11:19
Maersk наращивает количество авиаперевозок для сокращения времени транзита грузов
11:18
Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"
11:06
Бьют электрическим током: россияне пытают украинцев на всех захваченных территориях – правозащитники
Все новости...
Реклама: