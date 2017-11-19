Минобороны Польши: Россия готовится к войне

Последние российские масштабные военные учения "Запад-2017" свидетельствуют о подготовке РФ к наступательным операциям.

Такое мнение во время пребывания в Канаде высказал министр обороны Польши Антоний Мацаревич, сообщает Укринформ.

"Учения "Запад-2017" закончились два месяца назад. Они происходили в пространстве между Северным Ледовитым океаном и Черным морем и включали даже пуски баллистических ракет "Искандер", которые могут нести ядерные боеголовки. Россияне готовились не к обороне, а к агрессии", - сказал Мацаревич.

Он отметил, что речь идет не о новой Холодной войне, а именно о подготовке к горячему противостоянию.

"С этой точки зрения Польша должна согласиться с предположением, что это не новая Холодная война, а введение к горячей войне", - отметил министр обороны.

Как сообщалось, Североатлантический альянс обвинил Россию во введении в заблуждение НАТО масштабом своих военных учений "Запад-2017" и в нарушении правил, направленных на уменьшение напряженности между Москвой и западными странами.

Председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел, заявлял, что совместные масштабные военные учения России и Беларуси "Запад-2017" похожи на подготовку к большой войне.