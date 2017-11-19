Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сутки в АТО: 30 обстрелов, 4 бойцов ВСУ ранены

Воскресенье, 19 ноября 2017, 06:39

За прошедшие сутки противник провел 30 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины по всей линии соприкосновения. В результате вражеских обстрелов 4 военнослужащих сил АТО были ранены.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Ситуация в районе проведения АТО усложняется. Российско-оккупационные войска продолжают постепенно увеличивать количество обстрелов на различных участках линии соприкосновения и вести прицельный огонь по оборонным укреплениям Вооруженных Сил Украины.

На Луганском направлении, применяя 120-ти и 82-мм минометы, гранатометы, стрелковое оружие и вооружение БМП, враг неоднократно обстреливал защитников Луганского, что на Светлодарской дуге.

Из минометов 82-го калибра, гранатометов и стрелкового оружия бил по защитникам Новотошковского и Новоалександровки.

Вблизи Крымского и Золотого применено стрелковое оружие.

На Донецком направлении около десяти мин различных калибров противник выпустил неподалеку Павлополя. Применяя пехотное вооружение, российские наемники также неоднократно нарушали перемирие в пригороде Авдеевки и на подступах к Пескам.

Под гранатометный огонь противника попали опорные пункты сил АТО в районе Зайцевого.

Как сообщают в штабе, в подавляющем большинстве случаев защитники Украины открывали огонь из оружия, не запрещенного минскими договоренностями.

Темы: АТОбоевые действияДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Румыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
11:55
Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана
11:47
"Укрэнерго" прогнозирует незначительный дефицит электроэнергии в течение дня
11:45
По всей Украине второй раз за утро раздается тревога
11:31
Румыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков
11:25
Балтийские страны предлагают ЕС запретить импорт российского зерна
11:23
Друг Путина поставил ловушку: почему на Ocean Plaza может не найтись покупатель
11:20
фотоШпион за рулем такси: СБУ задержала студента, который готовил экотеракт в Одесской области
11:19
Maersk наращивает количество авиаперевозок для сокращения времени транзита грузов
11:18
Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"
11:06
Бьют электрическим током: россияне пытают украинцев на всех захваченных территориях – правозащитники
Все новости...
Реклама: