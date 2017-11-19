Сутки в АТО: 30 обстрелов, 4 бойцов ВСУ ранены
За прошедшие сутки противник провел 30 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины по всей линии соприкосновения. В результате вражеских обстрелов 4 военнослужащих сил АТО были ранены.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
Ситуация в районе проведения АТО усложняется. Российско-оккупационные войска продолжают постепенно увеличивать количество обстрелов на различных участках линии соприкосновения и вести прицельный огонь по оборонным укреплениям Вооруженных Сил Украины.
На Луганском направлении, применяя 120-ти и 82-мм минометы, гранатометы, стрелковое оружие и вооружение БМП, враг неоднократно обстреливал защитников Луганского, что на Светлодарской дуге.
Из минометов 82-го калибра, гранатометов и стрелкового оружия бил по защитникам Новотошковского и Новоалександровки.
Вблизи Крымского и Золотого применено стрелковое оружие.
На Донецком направлении около десяти мин различных калибров противник выпустил неподалеку Павлополя. Применяя пехотное вооружение, российские наемники также неоднократно нарушали перемирие в пригороде Авдеевки и на подступах к Пескам.
Под гранатометный огонь противника попали опорные пункты сил АТО в районе Зайцевого.
Как сообщают в штабе, в подавляющем большинстве случаев защитники Украины открывали огонь из оружия, не запрещенного минскими договоренностями.