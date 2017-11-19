УЗ отменила поезд "Киев-Луцк"

"Укрзализныця" отменит курсирование поезда №767/768 ("Столичный экспресс") сообщением "Луцьк- Киев" и "Киев - Луцк".

Как сообщили в "Укрзализныце", поезд отменили из-за его убыточности, пишут "Волынские Новости".

"Им пользуется мало людей, и в нем малый состав вагонов", - отметили в УЗ.

По данным УЗ, последнее отправление поезда из Киева и Луцка состоится 8 декабря.

Поезд №767/768 курсирует ежедневно с 2015 года, в составе в среднем 7 вагонов сидящего типа.