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УЗ отменила поезд "Киев-Луцк"

Воскресенье, 19 ноября 2017, 19:37

"Укрзализныця" отменит курсирование поезда №767/768 ("Столичный экспресс") сообщением "Луцьк- Киев" и "Киев - Луцк".

Как сообщили в "Укрзализныце", поезд отменили из-за его убыточности, пишут "Волынские Новости".

"Им пользуется мало людей, и в нем малый состав вагонов", - отметили в УЗ.

По данным УЗ, последнее отправление поезда из Киева и Луцка состоится 8 декабря.

Поезд №767/768 курсирует ежедневно с 2015 года, в составе в среднем 7 вагонов сидящего типа.

Темы: УкрзализныцяЛуцк
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