Тимошенко прогуляла суд против себя

Суд отложил рассмотрение законности пересечения Юлией Тимошенко госграницы в пункте пропуска "Шегини" из-за неявки ответчика.

Об этом пишут "Украинские новости".

"Отложено рассмотрение дела из-за неявки Тимошенко Юлии Владимировны", - сообщил сотрудник суда.

Судебное заседание было назначено на 12:00 четверга.

Кроме того, говорится в сообщении, суд отложил рассмотрение аналогичного протокола в отношении депутата от "Батькивщины" Сергея Власенко. Он не явился на судебное заседание, назначенное на 12:30.

Новая дата рассмотрения станет известна позже.

Комментируя свою неявку в суд, лидер "Батькивщины" заявила: "Я не хочу свое время уделять шутовским шуткам!"

Тимошенко подчеркнула, что пересекла границу законно.

"Какое незаконное пересечение границы? Я дома, в Украине. У меня законный украинский паспорт, мне не надо никакие границы пересекать незаконно", - сказала она.

"Просто действующий президент, как и все предыдущие, истощен на креативы, за что меня бросать в тюрьму", - сказала народный депутат.

По словам Тимошенко, ее задача сейчас - готовиться к реформированию страны без президента Петра Порошенко.

Как сообщалось, в начале октября была назначена дата, время и место судебного заседания по административному делу против лидера парламентской фракции "Батькивщина". Тимошенко обвиняют в том, что она 10 сентября вместе с бывшим президентом Грузии Михеилом Саакашвили незаконно пересекла границу между Польшей и Украиной.

2 октября сотрудники Госпогранслужбы вручили Тимошенко админпротокол о незаконном пересечении госграницы 10 сентября в пункте пропуска "Шегини".