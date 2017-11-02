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ГПУ уточняет свою позицию по делу Колмогорова – нардеп

Четверг, 2 ноября 2017, 15:48

Прокурор не явился в четверг на судебное слушание по пограничнику Сергею Колмогорову, застрелившему человека на посту, потому что глава ГПУ Юрий Луценко хочет лично разобраться с деталями дела.

Об этом сообщил в Facebook народный депутат Игорь Луценко.

"Генпрокурор по моему обращению решил лично вникнуть во все обстоятельства дела, что требовало времени. Поэтому, собственно, и произошел перенос с сегодня на понедельник - Генпрокуратуре необходимо уточнить свою позицию в суде", - рассказал он.

По словам Игоря Луценко, на сегодня между защитой Колмогорова и обвинению "есть определенный консенсус".

Он добавил, что с судебным следствием по делу есть существенные проблемы - правоохранители не расследовали роль самих пострадавших в этом происшествии, то есть не выяснили, "являются ли они коллаборационистами".

"Напомню, сейчас пострадавший сидит в России и выходит оттуда на связь исключительно по скайпу. Согласитесь, выяснить, пособник он террористов или нет - это важно", - подчеркнул Игорь Луценко.

Также, по словам депутата, результаты служебного расследования, которое признало правильность действий Колмогорова, не были учтены судом.

Как известно, в четверг Высший специализированный суд перенес на 6 ноября рассмотрение кассации Колмогорова, которого приговорили к 13 годам тюрьмы за то, что во время дежурства на блокпосту в Мариуполе он открыл огонь по автомобилю, который не остановился. В результате погибла женщина, которая была в машине.

Активист Алексей Гриценко объяснил, что слушание перенесли, поскольку прокурор по делу не явился на заседание и в письменном заявлении попросил отложить заседание.

Украинская правда

Темы: Пограничная службасудпрокуратураГенпрокуратураЛуценко
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