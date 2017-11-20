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В Польше заявили, что о преступлениях УПА молчать не будут

Понедельник, 20 ноября 2017, 09:22

Варшава не может указывать Киеву, каких героев выбирать, но о преступлениях УПА против поляков на Волыни молчать тоже не может.

Об этом заявил глава Института национальной памяти (IPN) Польши Ярослав Шарек в интервью изданию wPolityce, сообщает "Европейская правда".

"IPN не может определять украинскому народу, каких героев он должен себе выбрать. Однако институт не может молчать о преступлениях против поляков, совершенных на Волыни и в восточной Малопольши", - заявил Шарек.

По мнению Ярослава Шарека, Степан Бандера, который во время трагических событий на Волыни в 1943 году находился в немецком концентрационном лагере, тоже несет ответственность за эти события.

"Лидер всегда несет политическую ответственность за работу подчиненных. Я могу привести примеры политиков, которые вели тоталитарные государства и не убивали ни одного человека", - заявил Шарек.

Вместе с тем, Шарек считает, что украинцев и поляков могут объединять другие герои, например, Симон Петлюра или генерал Марко Безручко, который защищал город Замость от большевиков.

Кроме того, объединительными темами он считает Голодомор в Украине, подпольную деятельность католической церкви, служение польских священников среди украинцев, деятельность антикоммунистических активистов в 1970-х годах.

Шарек добавил, что несмотря на различие, шансы на диалог между Польшей и Украиной существуют. Например, в сфере обмена архивными документами. 

Темы: Польшаистория
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