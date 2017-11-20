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Глава РПЦ "поздравил" верующих со своим днем рождения: скоро конец света

Понедельник, 20 ноября 2017, 15:08

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что человечество, погрязнув во грехе, приближается к концу света.

Об этом он сказал после Божественной литургии в храме Христа Спасителя, сообщают РИА Новости.

По словам главы РПЦ, "все люди, которые любят родину, должны быть вместе, поскольку человечество входит в критический период развития, и это видно невооруженным глазом".

"Нужно быть слепым, чтобы не видеть приближение грозных мгновений истории, о которых говорил в своем Откровении апостол и евангелист Иоанн Богослов", – заявил глава РПЦ, который 20 ноября празднует свой 71 день рождения.

Патриарх добавил, что, согласно христианскому вероучению, наступление конца света зависит от самих людей.

Он призвал каждого "осознать ответственность за Россию и весь человеческий род, а также остановить сползание в бездну окончания истории".

По мнению Кирилла, "сейчас грех демонстрируют самым притягательным способом".

По его словам, это происходит посредством кинематографа и театра. Патриарх также заметил, что "искусство, которое призвано обогащать личность, превращается в гирю, которая не дает человеку взлететь".

По его мнению, многие представители интеллигенции повторяют ошибку предшественников, "доведших страну до гибели революционных событий" 1917 года.

Патриарх призвал не "раскачивать лодку человеческих страстей".

Темы: Росcияцерковь
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