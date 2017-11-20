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Боевики обстреливают бойцов в Приазовье из минометов и пулеметов

Понедельник, 20 ноября 2017, 17:31

Российско-террористические войска нарушают режим прекращения огня и ведут прицельные обстрелы позиций украинской армии, применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 20 ноября 2017.

В течение дня эпицентром боевого противостояния стало Приазовье на Донецком направлении.

"Здесь, в районе Водяного, Павлополя и Чермалыка, враг неоднократно обстреливал оборонительные укрепления украинских защитников из 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Наемники дважды обстреливали украинские позиции в пригороде Марьинки из пехотного вооружения, еще вели огонь по защитникам Новотроицкого из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"На Луганском направлении под гранатометный огонь противника попали опорные пункты сил АТО у Новгородского", - отметили в пресс-центре.

В общем, от полуночи, российско-оккупационные войска 11 раз нарушили перемирие. В более чем половине случаев силы АТО давали врагу адекватный ответ.

Темы: ДонбассАТОвойнаРосcия
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