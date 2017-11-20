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Суд арестовал заместителя начальника Харьковского университета Воздушных сил

Понедельник, 20 ноября 2017, 19:19

Дзержинский районный суд Харькова арестовал заместителя начальника Харьковского национального университета Воздушных cил имени Ивана Кожедуба Никифорова И.А. и назначил залог в размере 1 миллион гривен.

Об этом сообщается на сайте суда.

"Суд постановил избрать подозреваемому Никифорову И.А. меру пресечения в виде содержания под стражей в Харьковском учреждении исполнения наказаний (№27) в пределах срока досудебного расследования на 60 дней - до 16 января 2018 включительно. Определена сумма залога в размере одного миллиона гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны имеют право обжаловать принятое решение в течение пяти дней с момента провозглашения.

17 ноября Военная прокуратура задержала начальника университета генерал-майора Алимпиева А. М. по подозрению в растрате 2,4 млн грн.

Темы: судХарьков
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