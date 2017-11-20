Горбатюк: Расследование преступлений против Майдана не стало приоритетом государства

Расследование преступлений, совершенных против участников Майдана во время Революции Достоинства, за четыре года так и не стало делом государственного приоритета.

Об этом в эфире "Свободы слова" на ICTV заявил начальник департамента спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк, сообщает Укринформ.

"Работа по раскрытию преступлений - это работа всего государства, это не может быть работа одного отдельного следственного подразделения. И если говорить об этом времени, что осуществлялось расследование нами, то я могу уверенно на сегодняшний день сказать, что дела по расследованию преступлений во время протестных акций - это не стало делом государственного приоритета, это не стало делом государственной важности", - сказал он.

По словам Горбатюка, заинтересованность в установлении истины в этих делах есть "лишь у следователей и прокуроров, в семьях Небесной сотни и пострадавших, а также у адвокатов Небесной сотни".

Он добавил, что помощи от других правоохранительных органов или государственных чиновников нет.

Говоря о проблематике в работе, Горбатюк заявил, что это, в частности, касается помощи оперативных подразделений по раскрытию преступлений, совершенных правоохранителями, поддержки руководства Генеральной прокуратуры относительно достаточного обеспечения штата следственных подразделений, а также проблемы рассмотрения дел в судах.