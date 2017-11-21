Шум под водой не связан с субмариной, поиски продолжаются

Зафиксированный гидролокаторами шум в зоне, где 5 дней назад затонула аргентинская субмарина, имеет природное происхождение.

Об этом заявили в военно-морском флоте страны, пишет AP.

Представитель морского флота Энрике Балби сообщил, что "шум" был проанализирован, и эксперты определили, что это не был стук инструментов по корпусу подводной лодки, как ранее сообщали некоторые СМИ.

По его словам, звук скорее всего имеет "биологический" источник.

Как сообщалось, шум слышно в Южной Атлантике примерно в 360 километрах от побережья Аргентины на глубине около 200 метров.

Ранее телеканал CNN, ссылаясь на неназванного высокопоставленного военно-морского офицера США, сообщил, что звук напоминает стук инструментами по корпусу лодки для привлечения внимания спасателей.

Как известно, связь с субмариной, построенной на верфях в Германии, пропала 15 ноября в Атлантическом океане во время ее перехода с базы ВМС Ушуая на юге страны к месту базирования в Мар-дель-Плата, в 400 км к югу от Буэнос-Айреса.

На борту лодки находились 44 человека. В спасательной операции участвуют 10 аргентинских военных кораблей, полярное судно из Великобритании, а также три американских самолета.

Свою помощь предложили также в Бразилии, Чили, Уругвае и ЮАР.