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На Одесчине задержали иностранцев, совершивших ритуальное убийство

Вторник, 21 ноября 2017, 05:05

Правоохранители Одесской области задержали группу иностранцев по подозрению в совершении ритуального убийства.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

"На месте преступления правоохранители нашли обгоревшее тело иностранца, который исчез накануне. У убитого была нарисована пентаграмма, каббалические символы и знаки, стояли свечи, различные оккультные предметы, черная курица", - говорится в сообщении.

Следы на месте преступления указывали на то, что действовала группа лиц. При поддержке СБУ и прокуратуры Одесской области подозреваемых за достаточно короткий срок задержали в порядке ст.208 УПК. Они ждут решения суда об избрании меры пресечения

Темы: Одесская областьубийствополиция
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