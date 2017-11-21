Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США о Голодоморе: Мы осуждаем попытки отрицать этот факт

Вторник, 21 ноября 2017, 05:30

Госдепартамент США выступил с заявлением в связи с 84-ой годовщиной организованного руководством СССР геноцида украинского народа в 1932-1933 годах.

Заявление опубликовано на сайте Госдепартамента США.

"В этом месяце мы вспоминаем и чтим память миллионов украинцев, умерших от голода в начале 1930-х годов вследствие жестокой политики СССР времен Сталина", - говорится в заявлении официального представителя Госдепа Хизер Нойерт.

В Госдепе отметили, что в конечном итоге, советскому режиму так и не удалось уничтожить идентичность и независимость украинского народа.

В заявлении также осуждаются попытки отрицать Голодомор как исторический факт.

"Мы осуждаем любые попытки отрицать его как исторический факт. Также мы подтверждаем нашу приверженность безопасной и процветающей Украине, свободной от внешней агрессии и оккупации, и способной самостоятельно выбирать свое будущее", - сказано в заявлении.

Темы: голодоморСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

Все новости...
голодомор
Палата представителей Нидерландов признала Голодомор геноцидом народа Украины
Парламент Хорватии признал Голодомор геноцидом украинского народа
Мы целую жизнь по нему ходили!Как самый длинный деревянный мост Украины спасал людей во время Голодомора
Последние новости
12:24
Всемирный фонд памятников возобновит купол Дома учителя в Киеве
12:18
Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен
12:17
Силы обороны поразили вражеские "Зоопарк" и "Репеллент-1" на Таврийком направлении
12:15
Суд в США возобновил запрет на продажу двух моделей Apple Watch
12:09
Помощник генсека: НАТО вполне в состоянии защититься от агрессии России
12:00
РФ покинули примерно 2500 ученых с начала вторжения – СМИ
11:55
Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана
11:47
"Укрэнерго" прогнозирует незначительный дефицит электроэнергии в течение дня
11:45
По всей Украине второй раз за утро раздается тревога
11:31
фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков
Все новости...
Реклама: