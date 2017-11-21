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Сутки в АТО: 17 обстрелов, один боец ​​ВСУ погиб

Вторник, 21 ноября 2017, 06:22

За минувшие сутки, оккупанты, применяя минометы, 17 раз нарушили перемирие. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий сил АТО погиб.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Оперативная обстановка в районе проведения АТО остается сложной. Российско-оккупационные войска на разных участках линии разграничения продолжают осуществлять обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины из вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

Прошлые сутки отличились осложнением обстановки на Приазовье, что на Донецком направлении.

Еще в светлое время суток враг неоднократно вел огонь из минометов различных типов и пехотного вооружения по защитникам Водяного, Павлополя и Чермалыка.

С наступлением сумерек противник обстрелял из миномета калибра 120-мм защитников Талаковки.

В общем, по оборонным укреплениям этих четырех населенных пунктов российские наемники выпустили почти 100 мин различных типов.

Также из минометов 82-го калибра и гранатометов обстреляны подступы к Авдеевке и Новотроицкому.

На Луганском направлении в течение суток пророссийские незаконные вооруженные формирования из гранатометов вели огонь в районе Новгородского, из вооружения БМП - у Луганского, а из крупнокалиберных пулеметов - неподалеку Новозвановки и Новоалександровки.

В ответ украинские военнослужащие 10 раз подавляли огневую активность противника.

Темы: АТОбоевые действияДонбасс
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