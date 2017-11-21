На Черниговщине "Фольксваген" сбил насмерть женщину и двух детей

На трассе Киев – Чернигов "Фольксваген Кадди" насмерть сбил женщину с двумя малолетними детьми в Козелецком районе Черниговской области.



Как сообщает полиция области, водителя задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.



20 ноября около 19:00 полиции Черниговщины сообщили, что в населенном пункте, который находится на трассе Киев – Чернигов, автомобиль сбил троих человек.



Правоохранители предварительно установили, что житель Козелецкого района, двигаясь со стороны Киева на автомобиле "Фольксваген Кадди", на частично освещенном участке населенного пункта совершил наезд на местную женщину с двумя малолетними детьми.



Все трое пострадавших погибли.

По предварительной информации, водитель был трезв.

По факту гибели людей открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).



Эта статья карается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.