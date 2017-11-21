В штабе уточнили, где 20 ноября погиб боец

В зоне проведения антитеррористической операции 20 ноября погиб один украинский боец​​.



Об этом сообщил на брифинге во вторник спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.



"К сожалению, в результате вражеского обстрела под Павлополем один защитник Украины погиб", – сказал он.



По словам Мотузяника, за минувшие сутки обстановка в районе проведения АТО оставалась напряженной, однако контролируемой.



"Несмотря на уменьшение общего количества обстрелов противник продолжал обстреливать позиций Вооруженных Сил Украины из 120-мм минометов, в общем выпустив по нашим защитникам почти сотню снарядов", – отметил полковник.



Всего за прошлые сутки российско-оккупационные войска совершили 17 обстрелов наших позиций по всей линии соприкосновения.



С целью уничтожения живой силы и активных огневых средств боевиков военнослужащие Вооруженных Сил Украины 10 раз открывали огонь.