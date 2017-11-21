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Суд не вернул Добкину паспорта – расследование продолжается

Вторник, 21 ноября 2017, 13:18

Печерский районный суд Киева продлил до 8 января 2018 года обязательства народного депутата от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина не выезжать границу.

Об этом говорится в постановлении суда, обнародованном в Едином реестре судебных решений 20 ноября.

Отмечается, что прокуратура просила суд продлить обязательства, возложенные на Добкина после внесения за него 50 миллионов гривен залога, срок которых истекал 13 ноября.

Срок досудебного расследования в указанном уголовном производстве заместитель генерального прокурора продлил до 14 января 2018 года.

Подозреваемый и защитники по удовлетворению ходатайства возражали, мотивируя тем, что риски стороной обвинения не доказаны и они покрылись внесением крупной суммы залога.

Они просили отменить обязанность подозреваемого - сдать на хранение следователю или прокурору в уголовном производстве паспорта и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину, не отлучаться без разрешения следователя, прокурора или суда из населенных пунктов, в которых он проживает и работает в г. Харьков и г. Киев.

Адвокаты Добкина мотивировали это тем, что он является народным депутатом и по роду своей деятельности требует передвижения как по территории Украины, так и за ее пределами.

В то же время следственный судья установил, что для окончания действия досудебного расследования в уголовном производстве необходимо дополнительно провести большой объем следственных и процессуальных действий, в том числе закончить проведение назначенных в уголовном производстве 44 комплексных судебных экспертиз (судебно-оценочные, по вопросам землеустройства, строительно-технические) и приобщить к материалам уголовного производства их выводы.

Суд в свою очередь удовлетворил ходатайство прокуратуры и продлил личные обязательства Добкина на два месяца – до 8 января 2018 года.

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Как известно, в действиях нардепа от "Оппоблока" правоохранители видят признаки умышленной заговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействие мошенничества с целью завладения 78 га земельных участков г.. Харькова нормативной стоимостью более 220 млн грн.

Добкин отрицает все обвинения.

Валентина Романенко, УП
Темы: Добкинсуд
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