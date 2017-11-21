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Из Украины выдворят прокремлевского журналиста

Вторник, 21 ноября 2017, 13:37
Из Украины выдворят прокремлевского журналиста

Служба безопасности Украины решила принудительно вернуть в Россию очередного прокремлевского пропагандиста Игоря Петрашевича.

Об этом сообщила пресс-секретарь ГПУ Елена Гитлянская в Facebook.

"21 ноября Игорь Петрашевич будет принудительно возвращен на территорию РФ с запретом въезда в Украину сроком на три года", - написала она.

Сотрудники СБУ установили, что гражданин РФ работал в Украине на российские СМИ, в частности на "Федеральное агентство новостей", "rusvesna.su", "riafan.ru".

Отмечается, что по заказу редакции россиянин готовил предвзятые материалы о ситуации в нашем государстве, активно тиражируемые в СМИ страны-агрессора.

"Пропагандист в своих информациях сознательно и безосновательно подрывал авторитет органов государственной власти в Украине, искажал исторические факты становления и развития украинского народа и дискредитировал Украину на международной арене", - написала Гитлянская.

Темы: СБУСМИРосcияпропаганда
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