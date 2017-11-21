СБУ арестовала организатора митингов против "янтарной мафии"

Служба безопасности Украины взяла под стражу львовянина, которого подозревают в организации пророссийских митингов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что правоохранители установили причастность жителя Львовской области к организации и проведению заказных "митингов" в Львовской, Ровенской и Киевской областях.

"Досудебным следствием добыто доказательств, что фейковые акции финансировались российскими кураторами. На проведение одной "акции" выделялось от 4 до 10 тысяч долларов США", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве добавляют, что организатор собирал группы из малообеспеченных категорий граждан, контролировал изготовление и распространение агиток с призывами выходить на митинги, которые подстрекали население к массовым беспорядкам.

"На Ровенщине, в частности, кремлевскими пропагандистами был разработан сценарий искусственных протестов для "борьбы с янтарной мафией" с акцентом якобы на неконтролируемости властью добычи солнечного камня. В случае игнорирования требований "митингующих", они, по сценарию, должны требовать полную автономию региона", - отметили в пресс-службе.

Сообщается, что СБУ задержала "митингующего" в Луцке и изъяла у него средства связи с инструкциями "кураторов".

Ему инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.