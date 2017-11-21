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Виновными в преступлениях Майдана признали 48 человек – ГПУ

Вторник, 21 ноября 2017, 16:30

Подозрение по делам о событиях на Майдане на рубеже 2013 и 2014 года объявили 380 лицам.

Об этом сообщил на брифинге во вторник начальник департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк.

По его словам, из тех, кто получил подозрение, 48 чиновников, 203 правоохранителя, 25 следователей, 16 прокуроров и 15 судей.

Горбатюк рассказал, что в суд направлены 154 обвинительных акта относительно 238 человек.

"Суды признали виновными в совершении преступлений 48 человек, из них в отношении 41 приняты обвинительные приговоры", - заявил чиновник.

Он сообщил также, что во время событий на Майдане в Киеве пострадали 2000 протестующих, 78 из которых погибли. Горбатюк отметил, что это именно те люди, которые погибли во время противостояний.

Кроме того, отметил Горбатюк, прокуратура расследует 13 убийств правоохранителей.

Всего, по его словам, прокуратура расследует 1403 эпизода преступного противодействия акциям протеста на Майдане.

Евгений Кизилов, УП

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Темы: ГенпрокуратураМайдансуд
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