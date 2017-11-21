Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Поезд "Киев - Перемышль" столкнулся с экскаватором в Польше

Вторник, 21 ноября 2017, 17:25

Поезд "Интерсити+" № 705 Киев - Перемышль столкнулся в Польше с экскаватором, выполнявшим ремонтные работы.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Дорожно-транспортное происшествие произошло ... в 13:20 вследствие повреждения кузова вагона скоростного поезда экскаватором", - сообщают в пресс-службе.

В "Укрзализныце" отметили, что пострадавших в аварии нет.

Из-за ДТП поезд остановился на станции Медика, в Подкарпатском воеводстве Польши.

"Польской стороной приняты меры по доставке пассажиров автобусами в Перемышль", - говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается также, что в Перемышле пассажиров пересадили на поезд №706 Перемышль - Киев.

Первый поезд "Интерсити+" №705/705 Киев-Львов-Перемышль начал курсировать с 23 декабря 2016 года

24 августа в первый рейс отправился поезд "Интерсити+" №715/716 Киев – Перемышль, курсирующий в Польшу через Винницу, Хмельницкий и Тернополь.

София Лукашова для УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: железная дорогаПольша
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

Все новости...
железная дорога
Враг артиллерией уничтожил вокзал на Харьковщине
В оккупированной Ясиноватой прозвучали взрывы на железной дороге
В Укрзализныце рассказали о тесте женских купе: несколько билетов продали мужчинам
Последние новости
12:30
Накопичення сил ворога на північному кордоні не помічено – Наєв
12:24
Всемирный фонд памятников возобновит купол Дома учителя в Киеве
12:18
Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен
12:17
В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля
12:17
Силы обороны поразили вражеские "Зоопарк" и "Репеллент-1" на Таврийком направлении
12:15
Суд в США возобновил запрет на продажу двух моделей Apple Watch
12:09
Помощник генсека: НАТО вполне в состоянии защититься от агрессии России
12:05
Новый этап земреформы: бизнес начал покупать землю
12:00
РФ покинули примерно 2500 ученых с начала вторжения – СМИ
11:55
Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана
Все новости...
Реклама: