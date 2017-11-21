Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Боевики 6 раз нарушили перемирие

Вторник, 21 ноября 2017, 17:30

На Луганском направлении осложнилась ситуация. Несмотря на уменьшение количества обстрелов, боевики нарушали режим прекращения огня и обстреливали позиции Вооруженных Сил из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 21 ноября 2017.

"В полдень противник выпустил 3 снаряда калибра 152-мм по оборонным укреплениям возле Луганского, на Светлодарской дуге. С 82-мм минометов противник вел огонь по защитникам Новолуганского и Лозового", - говорится в сообщении.

На этом направлении противник применял еще и пехотное вооружение.

"В частности, защитников Крымского российские наемники обстреливали из стрелкового оружия, а опорные пункты вблизи Новолуганского - из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов", - отмечают в штабе.

На Донецком направлении в течение дня зафиксирован единственный вражеский обстрел - из 120-мм миномета и гранатометов боевики вели огонь на подступах к Павлополю на Приазовье.

В общем, от полуночи, российско-оккупационные войска 6 раз нарушили перемирие.

Темы: ДонбассвойнаАТОРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

Все новости...
Донбасс
Почти 70% украинцев хорошо и нейтрально относятся к крымчанам в оккупации, хуже – к жителям востока
"Чем больше твой окоп похож на могилу, тем больше шансов выжить". Что спасает, раздражает, удивляет и радует солдат на фронте
Украинцы уменьшили наступательный потенциал россиян на двух направлениях – Маляр
Последние новости
12:30
Накопичення сил ворога на північному кордоні не помічено – Наєв
12:24
Всемирный фонд памятников возобновит купол Дома учителя в Киеве
12:18
Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен
12:17
В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля
12:17
Силы обороны поразили вражеские "Зоопарк" и "Репеллент-1" на Таврийком направлении
12:15
Суд в США возобновил запрет на продажу двух моделей Apple Watch
12:09
Помощник генсека: НАТО вполне в состоянии защититься от агрессии России
12:05
Новый этап земреформы: бизнес начал покупать землю
12:00
РФ покинули примерно 2500 ученых с начала вторжения – СМИ
11:55
Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана
Все новости...
Реклама: